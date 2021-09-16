ВИДЕО. Как Мариуполь готовится к матчу с Шахтером

Команды встретятся в рамках 8-го тура УПЛ

  • 16.09.2021 16:21
  • 229 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Мариуполь готовится к матчу с Шахтером
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» продолжает активную подготовку к домашнему поединку 8-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером».

Поединок «Мариуполь» — «Шахтер» состоится в субботу, 18 сентября, в 17:00.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 2».

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 16:55
    +2
    Кто подскажет, на кого мне поставить в этом матче?
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    Chuess
    online
    Chuess, 16.09.2021 16:50
    +3
    Это именно тот матч где интрига будет до финально свистка)))
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    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 16.09.2021 16:37
    +1
    Если команда у который нету уже возможностей терять очки и у которой тренер закончил все университеты Испании по футболу не окажет сопротивления - шансов «отмыть» фамилию , зарекомендовавшую себя в Украине не представится возможным. Подчеркиваю, дело не в счете а в отношении к матчу.
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