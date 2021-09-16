ВИДЕО. Как Мариуполь готовится к матчу с Шахтером

«Мариуполь» продолжает активную подготовку к домашнему поединку 8-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером».
Поединок «Мариуполь» — «Шахтер» состоится в субботу, 18 сентября, в 17:00.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — ФК Мариуполь
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