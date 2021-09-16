Владимир МИКИТИН: «Заря небезгрешна в обороне»

Экс-игрок «Зари» Владимир Микитин поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Заря».

«Обе команды исповедуют атакующий футбол и, думаю, что мы станем свидетелями результативного матча. Назову даже счет — 2:2. У луганчан есть кому забивать, однако, к сожалению, они небезгрешны в обороне, в частности, не хватает скорости стопперам, отсюда и проблемы.

В последнее время «Заря» не совсем удачно проводит стартовые отрезки сезона, это можно объяснить тем, что новички не сразу вписываются в командную структуру. Но есть надежда, что с каждым матчем подопечные Виктора Скрипника будут прибавлять», — считает Микитин.

Поединок «Буде-Глимт» — «Заря» состоится в четверг, 16 сентября, и начнется в 22:00.