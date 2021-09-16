Георгий БУЩАН: «Не нужно ни на что надеяться. У меня нет паспорта ЕС»

Вратарь не рассчитывает перебраться в топ-чемпионат

  • 16.09.2021 16:11
  • 1285 просмотров
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «Не нужно ни на что надеяться. У меня нет паспорта ЕС»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан готовит себя к тому, что ему уже не удастся попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересован «Вест Хэм», но после Евро ситуация никак не развивалась.

«Слухи про трансфер? Я это же читал в интернете. Конкретно такого, что мне позвонили и сказали, мол, есть интерес, то такого не было. Были разговоры, что интересуются, но не в приоритете. 15 миллионов евро за меня? Я считаю, что за украинского вратаря в 27 лет - это много».

«Уже нет такого, что я мечтаю о каком-то клубе. В «Барселону» я точно уже не перейду. Я себя психологически готовил к тому, что буду здесь, а не уеду уже. Это чтобы не расстраиваться. Хотя все равно расстраиваюсь. Я себе сам говорил, что не нужно ни на что надеяться. Мне бы все же хотелось попробовать себя там. В Англии? Не обязательно в АПЛ, но в хорошем чемпионате и хорошей команде».

«Чувствую, что могу дальше развиваться. Но я себе понимаю, что паспорта ЕС у меня нет, мы там легионеры. Им проще купить аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет. Это реалии, но я все равно расстраиваюсь».

«Если бы я был поляком, болгарином или эстонцем с паспортом ЕС, то было бы проще. Но такая ситуация трансферного рынка. Я горжусь тем, что я украинец», - сказал Бущан.

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Источник — Вацко Live

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 16.09.2021 16:25
    0
    Адекватна позиція.
    Краще стати видатним гравцем рідного Динамо, ніж просиджувати штани на банці десь в Європі.
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 16:15 (изменен)
    -3
    В Тирасполе он не нужен. И там есть Динамо-Авто.)
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