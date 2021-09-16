Георгий БУЩАН: «Не нужно ни на что надеяться. У меня нет паспорта ЕС»

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан готовит себя к тому, что ему уже не удастся попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересован «Вест Хэм», но после Евро ситуация никак не развивалась.

«Слухи про трансфер? Я это же читал в интернете. Конкретно такого, что мне позвонили и сказали, мол, есть интерес, то такого не было. Были разговоры, что интересуются, но не в приоритете. 15 миллионов евро за меня? Я считаю, что за украинского вратаря в 27 лет - это много».

«Уже нет такого, что я мечтаю о каком-то клубе. В «Барселону» я точно уже не перейду. Я себя психологически готовил к тому, что буду здесь, а не уеду уже. Это чтобы не расстраиваться. Хотя все равно расстраиваюсь. Я себе сам говорил, что не нужно ни на что надеяться. Мне бы все же хотелось попробовать себя там. В Англии? Не обязательно в АПЛ, но в хорошем чемпионате и хорошей команде».

«Чувствую, что могу дальше развиваться. Но я себе понимаю, что паспорта ЕС у меня нет, мы там легионеры. Им проще купить аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет. Это реалии, но я все равно расстраиваюсь».

«Если бы я был поляком, болгарином или эстонцем с паспортом ЕС, то было бы проще. Но такая ситуация трансферного рынка. Я горжусь тем, что я украинец», - сказал Бущан.