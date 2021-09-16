ФОТО. Сборная самых дорогих футболистов Лиги Европы

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов клубов, который выступят в рамках группового этапа лиги Европы сезона 2021/2022.

Примечательно, что в лидерах по ориентировочной стоимости сразу три игрока — 26-летний сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, 24-летний испанский хавбек «Сосьедада» Микель Оярсабаль и 22-летний английский опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Все три игрока оцениваются в €70 миллионов.

Совокупная стоимость футболистов символической сборной составила €561 миллион.