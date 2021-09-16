Александр КУЧЕР: «Приложим все усилия, чтобы обыграть Полесье»

Наставник «Металлиста» поделился ожиданиями от поединка Первой лиги Украины

  • 16.09.2021 15:49
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Александр КУЧЕР: «Приложим все усилия, чтобы обыграть Полесье»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу с «Полесьем». Команда из Житомира стала первой в этом сезоне, кто прилетел в Харьков самолетом более чем за сутки до игры.

— Впереди матч с серьезным соперником, возможно, самым сложным из тех, что был у команды в Первой лиге. Согласны?
— Да, конечно, так оно и есть. «Полесье» — хорошая команда, опытные исполнители там, которые поиграли в разных клубах, квалифицированный тренер Юрий Калитвинцев. Так что нас ожидает интересная игра.

— Есть какая-то специфика подготовки конкретно к «Полесью»?
— Готовимся в плановом режиме. В принципе, ничего нового не используем. Прежде всего, работаем над тактикой. Надо улучшать взаимодействие как в атаке, так и в обороне. Над этим мы работаем.

— Какие угрозы можно ждать от «Полесья»?
— Игроки этой команды очень опасны при стандартах, надо быть повнимательнее с ними в этом компоненте. Понимаем, что у соперника есть травмированные. Но кто выйдет против нас, увидим уже в день игры.

— Снова в строю Балули. Готовится уже на «Полесье»?
— Фарес в среду вернулся в общую группу, тренируется вместе со всеми. Посмотрим. Если он будет в состоянии помочь нам, почему бы нет.

— А в целом, глубина состава позволяет при довольно большом количестве травмированных избегать головной боли?
— Конечно, хочется, чтобы все были здоровы, тогда намного лучше. Когда человек травмирован, это не есть хорошо. Поэтому желаем всем скорейшего выздоровления и хотим, чтобы все были вместе на тренировках.

— Сейчас у «Металлиста» начинается своеобразный марафон, когда за неделю с небольшим предстоит сыграть с «Полесьем», «Десной» в Кубке Украины и на выезде с «Кривбассом». Уже понимаете, как правильно распределить силы на всех трех соперников?
— Будем следовать своему принципу — идти от игры к игре. Сейчас нас ждет «Полесье». Для начала приложим все усилия, чтобы обыграть этого соперника. Потом уже будем идти дальше.

Матч 9-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» — «Полесье» состоится в пятницу, 17 сентября. Начало в 18:30.

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Источник — ФК Металлист

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