Андрей БОРЯЧУК: «Шапаренко, Марлос и Тотовицкий – самые сильные в УПЛ»

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук назвал трех самых сильных игроков украинской Премьер-лиги.
«В «Динамо» выделю Шапаренко. Это тяжелый вопрос. Потому что у всех хороший уровень. В «Шахтере» Марлос. И Тотовицкий», - сказал Борячук.
Борячук является воспитанником «Шахтера». 25-летний игрок в этом сезоне забил 3 гола в 7 матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.