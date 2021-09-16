Андрей БОРЯЧУК: «Шапаренко, Марлос и Тотовицкий – самые сильные в УПЛ»

Форвард «Руха» – о лучших игроках чемпионата Украины

  • 16.09.2021 14:58
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Андрей БОРЯЧУК: «Шапаренко, Марлос и Тотовицкий – самые сильные в УПЛ»
© ФК Рух Львов. Андрей Борячук

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук назвал трех самых сильных игроков украинской Премьер-лиги.

«В «Динамо» выделю Шапаренко. Это тяжелый вопрос. Потому что у всех хороший уровень. В «Шахтере» Марлос. И Тотовицкий», - сказал Борячук.

Борячук является воспитанником «Шахтера». 25-летний игрок в этом сезоне забил 3 гола в 7 матчах.

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Источник — ФК Рух Львов

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