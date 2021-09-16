Боруссия Д нашла замену Холанду

Немецкому клубу нужен форвард «Челси» Тимо Вернер

  • 16.09.2021 14:09
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Боруссия Д нашла замену Холанду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» намерена заменить 21-летнего нападающего Эрлинга Холанда 25-летним немецким бомбардиром «Челси» Тимо Вернером, если норвежский футболист все-таки решит покинуть клуб.

Следующим летом Холанд может покинуть «Боруссию» при обязательной выплате в размере €68 миллионов. Молодой футболист пользуется большим спросом, и «Боруссия» уже ищет ему замену.

В текущем сезоне Вернер провел за «Челси» 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Тимо составляет €65 миллионов. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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