Боруссия Д нашла замену Холанду

Дортмундская «Боруссия» намерена заменить 21-летнего нападающего Эрлинга Холанда 25-летним немецким бомбардиром «Челси» Тимо Вернером, если норвежский футболист все-таки решит покинуть клуб.

Следующим летом Холанд может покинуть «Боруссию» при обязательной выплате в размере €68 миллионов. Молодой футболист пользуется большим спросом, и «Боруссия» уже ищет ему замену.

В текущем сезоне Вернер провел за «Челси» 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Тимо составляет €65 миллионов. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.