Почему приход Месси в Пари Сен-Жермен необычайно важен для Неймара

Более четырех лет прошло с того момента, когда Неймар и Лионель Месси выходили на поле вместе в одной команде. 27 мая 2017 года в финале Кубка Испании Барселона, за которую тогда играли бразилец и аргентинец, не оставила шансов на успех Алавесу (3:1), добыв трофей, а Неймар и Месси отличились результативными действиями – первый забил мяч и ассистировал Лионелю, а второй отличился голом и результативной передачей на Пако Алькасера.

10 августа 2021 года стало известно о переходе Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен, дебютировать за который аргентинцу удалось спустя 19 дней в поединке чемпионата Франции против Реймса (2:0). О причинах, которые привели Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен уже сказано очень много, хотя огромное количество тонкостей вокруг экономического состояния Барселоны и регламентных норм Ла Лиги допускают массу толкований по этому поводу. Но сегодня мы не будем об этом. Куда интереснее оценить аспект влияния прихода Месси в ПСЖ на карьеру Неймара, которое, кажется, будет весьма значительным. В конце концов, именно играя плечом к плечу с Лионелем бразильцу удалось завоевать себе имя топ-футболиста в Европе. За четыре года выступлений в составе Барселоны аргентинец и бразилец выиграли по два чемпионских титула в Испании, по три Кубка страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Важно выделять и тот момент, что играя вместе с Месси в Барселоне, Неймару удавалось достигать фантастических индивидуальных показателей с точки зрения результативности. К примеру, в сезоне-2014/15 он забил 10 мячей в Лиге чемпионов, став наряду с Месси и Роналду лучшим бомбардиром турнира. В том же сезоне суммарно бразилец отличился в воротах соперника 39 точными ударами, а через год записал на свой счет сразу 25 результативных передач в рамках всех турниров.

После перехода в Пари Сен-Жермен за 222 миллиона евро, которые по-прежнему остаются мировым трансферным рекордом, Неймар и близко не подбирался к подобным цифрам. В футболке парижской команды бразилец никогда не забивал более 6 мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов, а его наиболее «урожайный» с точки зрения результативности сезон в ПСЖ принес 28 голов и 16 ассистов – пристойно, но все-таки куда меньше, чем топовые показатели в Барселоне.

Минувший сезон и вовсе выдался для Неймара одним из худших за все время выступлений в Европе. Бразилец в рамках Лиги 1 забил только 9 мячей – и это наименьший показатель результативности в сезоне национального первенства на Старом континенте с момента переезда Неймара в Барселону. Столько же голов (9) он забил за «блаугранас» в своем дебютном сезоне в Ла Лиге – чемпионате-2013/14. Конечно, сезон-2020/21 стал для Неймара не лучшим из-за частых проблем со здоровьем, дисквалификаций и прочего, однако тенденция к тому, что в свои 29 лет бразилец все дальше от показателей результативности, присущих топовым футболистам современности не может не настораживать персональных поклонников форварда.

Сейчас, когда в Пари Сен-Жермен прибыл Лионель Месси, карьера Неймара наконец-то может вновь пойти в гору. И огромная личная дружба, которая давно установилась между бразильцем и аргентинцем – это лишь одна из причин, которые могут поспособствовать «реанимации» величия Неймара. Не менее значимым фактором является то, что теперь рядом с бразильцем на поле будет еще один великолепный в плане техники футболист, на которого также придется отвлекаться игрокам обороны соперника. Если ранее три, а то и четыре футболиста команды-соперницы Пари Сен-Жермен в национальном чемпионате старались присматривать и нейтрализовать персонально Неймара, то сейчас головной боли у оппонентов парижан добавится.



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С Месси у Неймара также будет товарищ в команде, чье техническое мастерство не ниже, а то и выше, чем у бразильца, а понимание игры такое, какого нет, быть может, ни у кого из числа действующих футболистов. Благодаря этому Неймару не придется часто отходить назад, чтобы вытягивать защитников за собой и освобождать зоны, так как эта забота, скорее всего, отныне достанется «в наследство» Месси. Бразилец же вполне может получить куда больше свободы, играть ближе к воротам, где его дриблинг и умение сыграть на добивании имеют колоссальное значение.

Уходя из Барселоны Неймар говорил о своем желании выйти из тени Месси, а также выиграть «Золотой мяч». Однако по прошествии четырех лет ничего этого не произошло – бразилец, скорее, наоборот, как никогда нуждается в этой самой «тени Месси», а точнее – в партнерстве с аргентинцем, которое, как доказывает статистика, невероятно важно для карьеры самого Неймара.

Что касается Пари Сен-Жермен в целом, то руководство этого клуба летом нынешнего года сделало все не только для того, чтобы команда Маурисио Почеттино с легкостью вернула себе чемпионское звание, «похищенное» в минувшем сезоне Лиллем, но и наконец-то выполнила ключевую задачу, ставшую уже «идеей фикс» для боссов ПСЖ – речь о победе в Лиге чемпионов, конечно же. И, как минимум по глубине и звездности состава, парижане ныне однозначно выглядят одним из главных фаворитов сезона, как в родной Франции, так и на континенте. Еще бы, ведь дуэтом Неймар – Месси не может похвастаться больше ни одна команда в мире, а еще есть Мбаппе, Ди Мария, Икарди…

Текст: meta.ua/sport/