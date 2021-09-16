Марченко завершил борьбу на турнире в Турции

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу на хардовом челленджере в Стамбуле.
Во втором круге Илья, посеянный под седьмым номером, проиграл Кантену Алису из Франции.
Стамбул. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Кантен Алис (Франция) – 6:3, 2:6, 2:6
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Источник — Sport.ua
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