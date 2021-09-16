Чеберко забил дебютный гол в Хорватии

Украинский защитник Евгений Чеберко впервые забил за «Осиек». 23-летний украинец отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Хорватии против «Бедни Белетинца» (3:0).
Чеберко открыл счет на второй минуте матча.
Напомним, что Чеберко играет за «Осиек» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат ЛАСКу.
За «Осиек» Чеберко сыграл 20 матчей.
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Источник — Sport.ua
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