Виктор СКРИПНИК: «Заря сделает все, чтобы Лига конференций стала удачной»

Украинская команда стартует в Норвегии

  • 15.09.2021 23:11
  • 391 просмотр
  • 3 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Заря сделает все, чтобы Лига конференций стала удачной»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил предстоящий матч 1-го тура Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимт».

Игра состоится в четверг, начало в 22:00.

- Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать всё для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше.

- Вы учитывали то, что игра будет проходить на искусственном поле. Вносили ли вы коррективы в подготовку?
- Корректив никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, завтра проведём игру, постараемся завершить её хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    online
    maverik, 15.09.2021 23:56
    0
    Когда Вы перестанете уже кормить обещаниями а начнете их выполнять?
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 15.09.2021 23:38
    0
    Поле отстой
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    maxno
    maxno, 15.09.2021 23:15
    0
    Желаю заре заработать Евро весну . Удачи и Фарта. Слава УКРАИНЕ!!!
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