Виктор СКРИПНИК: «Заря сделает все, чтобы Лига конференций стала удачной»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил предстоящий матч 1-го тура Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимт».

Игра состоится в четверг, начало в 22:00.

- Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать всё для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше.

- Вы учитывали то, что игра будет проходить на искусственном поле. Вносили ли вы коррективы в подготовку?

- Корректив никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, завтра проведём игру, постараемся завершить её хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле.