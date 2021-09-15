Вызов для Соболя. Украинец из Брюгге сыграет против Месси, Мбаппе и Неймара

Эдуард Соболь - в основе на битву против ПСЖ

  • 15.09.2021 20:58
  • 1144 просмотра
  • 1 комментарий
Вызов для Соболя. Украинец из Брюгге сыграет против Месси, Мбаппе и Неймара
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 22:00 начнется матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и ПСЖ.

В составе бельгийского гранда выйдет украинский защитник Эдуард Соболь, которому придется противостоять звездам парижской команды.

В основе гостей выйдут и Лионель Месси, и Неймар, и Килиан Мбаппе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    lehach_08
    lehach_08, 15.09.2021 21:02
    +1
    Фантастический опыт!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности