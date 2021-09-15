Вызов для Соболя. Украинец из Брюгге сыграет против Месси, Мбаппе и Неймара

В 22:00 начнется матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и ПСЖ.
В составе бельгийского гранда выйдет украинский защитник Эдуард Соболь, которому придется противостоять звездам парижской команды.
В основе гостей выйдут и Лионель Месси, и Неймар, и Килиан Мбаппе.
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Источник — Sport.ua
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