Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «У Зари большие ожидания от Лиги конференций»

Украинская команда дебютирует в турнире

  • 15.09.2021 20:11
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Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «У Зари большие ожидания от Лиги конференций»
© zarya-lugansk.com

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский оценил предстоящий матч 1-го тура Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимт».

Игра состоится в четверг, начало в 22:00.

- Серьёзно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе и готовы исправить ситуацию последних матчей.

- Погодные условия Украины и Норвегии отличаются. В Запорожье +26 на термометре, а в Будё лишь +8. Насколько сложно будет так быстро акклиматизироваться?
- Нас меньше всего интересуют погодные условия, мы думаем только об игре и настраиваемся на хороший и серьёзный поединок.

- Рассматриваешь аспект искусственного поля как плюс или минус для команды?
- На данном этапе сложно сказать, конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать завтра показать игру на уровне.

- Лига Конференций - это что-то новое для всех. Насколько велики ожидания и как расцениваешь приоритет этого турнира в системе УЕФА?
- Если он существует, то это сразу говорит о его серьёзности, ведь посмотреть на состав команд, которые представлены в нём, уже можно сказать, что довольно интересным будет турнир. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну.

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Источник — ФК Заря

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