«Не видим будущего без Мбаппе». ПСЖ не намерен отпускать форварда

Несмотря на отказ Килиана Мбаппе продлить контракт с ПСЖ, руководство клуба не допускает возможности того, что после сезона игрок уйдет бесплатно.
«Я не думаю, что хоть кто-то в клубе видит будущее ПСЖ без Мбаппе. И я не вижу ситуации, при которой Килиан уйдет следующим летом свободным агентом».
«Что касается предложения, которое делал «Реал», то мы сразу дали понять, что это суммы недостаточно. Килиан остается с нами», - уверен спортивный директор ПСЖ Леонардо.
Мбаппе уже в январе получит право подписать предварительный контракт с другим клубом.
Источник — BBC
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