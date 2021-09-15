«Не видим будущего без Мбаппе». ПСЖ не намерен отпускать форварда

Спортдир Леонардо не верит в уход форварда

  • 15.09.2021 19:52
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«Не видим будущего без Мбаппе». ПСЖ не намерен отпускать форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на отказ Килиана Мбаппе продлить контракт с ПСЖ, руководство клуба не допускает возможности того, что после сезона игрок уйдет бесплатно.

«Я не думаю, что хоть кто-то в клубе видит будущее ПСЖ без Мбаппе. И я не вижу ситуации, при которой Килиан уйдет следующим летом свободным агентом».

«Что касается предложения, которое делал «Реал», то мы сразу дали понять, что это суммы недостаточно. Килиан остается с нами», - уверен спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Мбаппе уже в январе получит право подписать предварительный контракт с другим клубом.

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Источник — BBC

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