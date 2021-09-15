Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу сказал, что Динамо пришлось обороняться»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что команда в матче Лиги чемпионов против «Динамо» (0:0) не сумела наиграть на забитый мяч.
«Считаю, что мы провели отличную игру, были хороши в позиционной атаке. Мы не контратаковали, потому что мяч и так был у нас почти все 90 минут. Но для того, чтобы подтвердить качество игры, нужно забивать голы».
«Мистер Луческу поздравил меня, сказал, что у нас отличная команда и его футболистам пришлось обороняться. «Бенфика» контролировала игру, но не создала достаточное количество моментов», - считает Жезуш.
В другом матче группы «Бавария» разгромила «Барселону».
Источник — A Bola
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