Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу сказал, что Динамо пришлось обороняться»

Тренер согласен с итоговым счетом

  • 15.09.2021 19:27
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Жорже ЖЕЗУШ: «Луческу сказал, что Динамо пришлось обороняться»
© abola.pt

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что команда в матче Лиги чемпионов против «Динамо» (0:0) не сумела наиграть на забитый мяч.

«Считаю, что мы провели отличную игру, были хороши в позиционной атаке. Мы не контратаковали, потому что мяч и так был у нас почти все 90 минут. Но для того, чтобы подтвердить качество игры, нужно забивать голы».

«Мистер Луческу поздравил меня, сказал, что у нас отличная команда и его футболистам пришлось обороняться. «Бенфика» контролировала игру, но не создала достаточное количество моментов», - считает Жезуш.

В другом матче группы «Бавария» разгромила «Барселону».

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Источник — A Bola

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