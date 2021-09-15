Харатин – в основе Легии на матч Лиги Европы со Спартаком

Сегодня, 15 сентября «Легия» в стартовом туре Лиги Европы в Москве сыграет со «Спартаком». Начало матча – в 17:30 по Киеву. Украинский полузащитник Игорь Харатин вошел в основной состав «Легии» на матч.
Составы команд:
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Гигот, Джикия, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон
«Легия: Боруц, Навроцки, Вьетеска, Йендржейчик, Младенович, Лукиньяс, Харатин, Слиш, Йоханссон, Эмрели, Хосуэ
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Источник — УЕФА
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