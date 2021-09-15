Снигур уступила на старте соревнований ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) проиграла стартовый матч в рамках хардового 60-тысячника в Португалии.
В поединке первого раунда украинка, которая получила восьмой номер посева, уступила Джессике Понше из Франции (№237 WTA).
Калдаш-да-Раинья. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 3:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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