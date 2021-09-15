Глеб БУХАЛ: «Рад вернуться в состав Александрии после длительной травмы»

Стоппер «Александрии» Глеб Бухал сыграл первый матч за «горожан» в этом сезоне. Футболист рассказал, чем вызван такой продолжительный перерыв в его выступлениях за «Александрию».

«К сожалению, меня в последнее время буквально преследовали травмы. Только возвращусь в строй, а тут – новая напасть. Именно из-за этого, если не считать выхода на замену в апреле в матче с «Десной», то я не играл практически целый год.

Думаю, что главный тренер «Александрии» Юрий Гура сильно удивил экспертов, доверив мне и Александру Мельнику место в стартовом составе в центре обороны в поединке 8 тура чемпионата УПЛ - с «Ингульцом». Для Саши – это был дебют в основе, а для меня - возвращение после продолжительного перерыва.

Говорят, что миссия нападающего - забивать голы, а защитника - сохранять свои владения неприкасаемыми. В дерби Кировоградщины мы с моими партнерами по обороне с этим важным заданием справились. Если откровенно, я долго ждал этого дня и благодарен Юрию Владимировичу за оказанное доверие. Я очень скучал по игре и это прекрасно, когда ты чувствуешь, что нужен команде.

Что дальше? Постараюсь доказывать Гуре, что на меня можно рассчитывать. Следующее испытание – в Киеве с «Динамо». Лишь бы травмы обходили стороной», - сказал Бухал.

Напомним, что после восьми туров «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ третье место, набрав 14 очков.