Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций

На поединке стартового тура группового раунда Лиги конференций-2021/2022 в квартете Н «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр) будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.



На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Виктор Нижник. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Матч состоится 16 сентября в Алматы в 17:30 по Киеву.