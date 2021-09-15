Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций

На поединке стартового тура группового раунда Лиги конференций-2021/2022 в квартете Н «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр) будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.
На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Виктор Нижник. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Матч состоится 16 сентября в Алматы в 17:30 по Киеву.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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