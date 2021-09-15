Сергей Сидорчук сравнялся с Александром Головко

Сергей Сидорчук провел 30-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он делит теперь пятую позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов с Александром Головко. 13 раз Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся ровно четыре года назад - 14 сентября 2017-го в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ.

Поединок с «Бенфикой» оказался юбилейным и еще для двух футболистов бело-синих. Виталий Буяльский провел 60-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 33), а Денис Бойко - 100-й во всех турнирах в рядах «Динамо» (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 2, ЕК - 25).

Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Клуб Матчи Сезоны 1. Дарио СРНА Шахтер 93 2008-2018 2. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 61 2005-2017 3. Руслан РОТАНЬ Днепр 39 2012-2016 4. Анатолий ТИМОЩУК Шахтер 35 2003-2007 5. Александр ГОЛОВКО Динамо 30 1999-2002 Сергей СИДОРЧУК Динамо 30 2018-2022 7. Виктор КОЛОТОВ Динамо 27 1974-1980 8. Олег ЛУЖНЫЙ Динамо 22 1994-1999 9. Александр ГОРЯИНОВ Металлист 19 2008-2015 ТАЙСОН Шахтер 19 2017-2020

Сезоны обозначены годом их окончания