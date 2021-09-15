Сергей Сидорчук сравнялся с Александром Головко

Сергей Сидорчук провел 30-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он делит теперь пятую позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов с Александром Головко. 13 раз Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся ровно четыре года назад - 14 сентября 2017-го в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ.
Поединок с «Бенфикой» оказался юбилейным и еще для двух футболистов бело-синих. Виталий Буяльский провел 60-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 33), а Денис Бойко - 100-й во всех турнирах в рядах «Динамо» (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 2, ЕК - 25).
Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
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Сезоны обозначены годом их окончания
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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