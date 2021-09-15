Сергей Сидорчук сравнялся с Александром Головко

Матч с «Бенфикой» оказался юбилейным для трех игроков «Динамо»

  • 15.09.2021 12:41
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Сергей Сидорчук сравнялся с Александром Головко
© ФК Динамо Киев

Сергей Сидорчук провел 30-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он делит теперь пятую позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов с Александром Головко. 13 раз Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся ровно четыре года назад - 14 сентября 2017-го в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ.

Поединок с «Бенфикой» оказался юбилейным и еще для двух футболистов бело-синих. Виталий Буяльский провел 60-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 33), а Денис Бойко - 100-й во всех турнирах в рядах «Динамо» (ЧУ - 65, КУ - 8, СК - 2, ЕК - 25).

Топ-10 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

 

Игрок

Клуб

Матчи

Сезоны

1.

Дарио СРНА

Шахтер

93

2008-2018

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

61

2005-2017

3.

Руслан РОТАНЬ

Днепр

39

2012-2016

4.

Анатолий ТИМОЩУК

Шахтер

35

2003-2007

5.

Александр ГОЛОВКО

Динамо

30

1999-2002
 

Сергей СИДОРЧУК

Динамо

30

2018-2022

7.

Виктор КОЛОТОВ

Динамо

27

1974-1980

8.

Олег ЛУЖНЫЙ

Динамо

22

1994-1999

9.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

19

2008-2015
 

ТАЙСОН

Шахтер

19

2017-2020

Сезоны обозначены годом их окончания

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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