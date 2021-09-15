Динамо подписало 100-ю мировую в еврокубках

Ничья с «Бенфикой» стала 100-й в украинской карьере Мирчи Луческу

  • 15.09.2021 11:22
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Динамо подписало 100-ю мировую в еврокубках
© ФК Динамо Киев

В матче с «Бенфикой» (0:0) «Динамо»  100-й раз сыграло вничью в еврокубках. 51-ю мировую киевляне подписали дома и 49 - в гостях. 54 раза динамовцы расходились миром с соперниками в Лиге (Кубке) чемпионов, 40 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 6 - в Кубке кубков. Наибольшее количество ничьих бело-синие сделали с командами из Испании - 10, Англии - 9, Италии - 8 и Португалии - 6.

Между тем ничья с «орлами» стала 100-й и в украинской карьере Мирчи Луческу. 90 мировых под его руководством подписал «Шахтер» и 10 - «Динамо». 55 раз подопечные румынского тренера расходились миром с соперниками в чемпионатах Украины, 33 - в еврокубках, 8 - в Кубке Украины и 4 - в Суперкубке Украины.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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