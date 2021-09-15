Скрипник взял на первый матч Лиги конференций 21 футболиста

В среду утром самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Норвегию, а именно, город Буде.



На игру «Заря» отправилась целиком основным составом: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Аллахъяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб, Антон Жилкин. Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко.



Сам матч с «Буде-Глимт» в рамках первого этапа группового раунда Лиги Конференций состоится в четверг 16 сентября и начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO.