Скрипник взял на первый матч Лиги конференций 21 футболиста

Луганчане вылетели в Норвегию

  • 15.09.2021 11:10
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  • 1 комментарий
Скрипник взял на первый матч Лиги конференций 21 футболиста
© ФК Заря Луганск

В среду утром самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Норвегию, а именно, город Буде. 
 
На игру «Заря» отправилась целиком основным составом: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Аллахъяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб, Антон Жилкин. Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко.
 
Сам матч с «Буде-Глимт» в рамках первого этапа группового раунда Лиги Конференций состоится в четверг 16 сентября и начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO.

 

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 11:36
    0
    За полярным кругом городок. Если бы не Гольфстрим, играть тут было бы невозможно. А так зимой, едва ли не теплее, чем у нас, только ветер пишут сильный и далековато лететь туда, и ветер говорят сильный
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