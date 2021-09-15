Карлос ДЕ ПЕНА: «В целом мы можем быть довольны своей игрой»

Полузащитник «Динамо» высказался о матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 11:02
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Карлос ДЕ ПЕНА: «В целом мы можем быть довольны своей игрой»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Хавбек «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал домашний матч с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Я считаю, что для нас это хороший результат. Конечно, «Бенфика» больше владела мячом, но я думаю, что в первом тайме мы контролировали игру. После перерыва мы сбавили обороты, но у нас были шансы, и мы могли забить.

Мы и забили, но, к сожалению, VAR отменил наш гол, хотя в целом мы можем быть довольны своей игрой.

Конечно, «Бавария» и «Барселона» – фавориты группы, мы все это знаем. Но нужно идти от матча к матчу. Я сейчас не хочу говорить о третьем, четвертом или каком-либо другом месте», - сказал Де Пена.

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Источник — УЕФА

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