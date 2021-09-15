Первая лига. Уверенные победы Металлиста и Кривбасса, покер Хобленко

Состоялись матчи 8-го тура Первой лиги Украины

  • 15.09.2021 10:38
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Первая лига. Уверенные победы Металлиста и Кривбасса, покер Хобленко
© ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Несмотря на одну нулевую ничью, тур получился достаточно голевым, о чем говорят победы с пятью голами «Альянса» и «Кривбасса», а также покер в исполнении форварда криворожан Хобленко. На желтые карточки рефери также не скупились, а в единственном «сухом» поединке рефери их показал аж десять! Также судьи показали четыре красных карточки.

«Кремень» на своем поле оказался сильнее «Агробизнеса». Команда из Кременчуга победила со счетом 3:1. Голом престижа в составе гостей отличился с пенальти лучший бомбардир прошлого сезона Руслан Черненко. Для «Кремня» это уже третья победа кряду, что позволило команде Игоря Столовицкого с 12 очками в активе закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Полесье» одержало победу над «Прикарпатьем» со счетом 2:0. Дубль в свой актив записал Дмитрий Шастал, который забивал на 57-й и 59-й минутах. Для «Полесья» это также третья победа кряду. А Шастал забивает уже в двух поединках подряд. Житомирская команда благодаря такой успешной игре с 15 очками в активе поднялась на третье место.

«Оболонь» оказалась сильнее «ВПК-Агро» на выезде. Киевляне выиграли встречу со счетом 2:0. «Пивовары» уже три матча подряд не пропускают (0:0, 1:0, 2:0), набрав 7 очков. Киевляне с 14 очками находятся на 4 месте.

«Горняк-Спорт» и «Подолье» голов не забивали, но зато желтых карточек в этом поединке было море. Их главный судья встречи Панчишин показал десять!

«Кривбасс» покуражился в поединке с Ужгородом. Криворожане победили в домашней встрече со счетом 5:0. Покер в первом тайме оформил форвард хозяев Алексей Хобленко, которому для того, чтобы оставить четыре автографа в воротах соперника, понадобилось 22 минуты! Хобленко с 8 голами уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров Первой лиги. «Кривбасс» с 19 очками закрепился на второй позиции. С 20 голами в активе криворожане имеют вторую лучшую статистику по забитым мячам после «Металлиста». «Ужгород» пропустил уже 25 мячей и он замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Уверенно победил еще один лидер Первой лиги «Металлист». Гостевой матч с «Краматорском» состоялся в Харькове и подопечные Александра Кучера выиграли его со счетом 3:0. Одним из голов отличился с пенальти Пейшото, который с 5 забитыми мячами идет вторым в бомбардирской гонке.

«Волынь» обыграла на выезде «Олимпик» со счетом 2:1. Интересно, что все три мяча в этом матче были забиты до двадцатой минуты. Также иранский легионер «Волыни» Хагназари записал в свой актив красивый гол ударом практически с центра поля.

Разгромное поражение потерпела «Нива». Тернопольская команда на своем поле уступила «Альянсу» (1:5), который в прошлом туре оказался сильнее «Кривбасса». Команда из Сумщины сделала себе хороший задел еще в первом тайме, забив три мяча к 15-й минуте. «Альянс» доигрывал матч в меньшинстве, но все равно победил  с уверенным счетом 1:5. Отметим, что «Нива» не проигрывала пять туров.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 8-й тур

10 сентября

«Кремень» - «Агробизнес» - 3:1
Голы: Бойко, 52, Панчишин, 56, Галата, 87 – Черненко, 8 (с пенальти)

Удаление: Юхимович, 74 («Агробизнес»).

11 сентября

«Полесье» - «Прикарпатье» - 2:0
Голы: Шастал, 57, 59.

«ВПК-Агро» - «Оболонь» - 0:2
Голы: Черний, 55, Мединский, 59.

12 сентября

«Горняк-Спорт» - «Подолье» - 0:0

«Кривбасс» - «Ужгород» - 5:0
Голы: Хобленко, 19, 26, 36, 41, Заименко, 83.

«Краматорск» - «Металлист» - 0:3
Голы: Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (с пенальти), Танчик, 70.

Удаление: Зубков, 60 («Краматорск»).

13 сентября

«Олимпик» - «Волынь» - 1:2
Голы: Билый, 20 (с пенальти) – Кобзарь, 10, Хагназари, 12.

Удаление: Ходуля, 90+4 («Олимпик»).

«Нива» - «Альянс» - 1:5
Голы: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62 Писный, 13, Поднебенный, 15, Шарай, 51.

Нереализованный пенальти: Поднебенный, 51 («Альянс»)

Удаление: Шарай, 57 («Альянс»)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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