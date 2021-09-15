Хавбек Бенфики: «Если бы гол Динамо не отменили, это было бы несправедливо»

Валентино Лазаро высказался о ничьей с украинским клубом

  • 15.09.2021 08:52
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  • 1 комментарий
Хавбек Бенфики: «Если бы гол Динамо не отменили, это было бы несправедливо»
© ФК Бенфика

Хавбек «Бенфики» Валентино Лазаро прокомментировал выездной матч с «Динамо» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.

Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап», — сказал Лазаро.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SportsMan
    online
    SportsMan, 15.09.2021 09:57
    0
    Вы приехали победить, но Динамо было не в курсе
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