Николас ОТАМЕНДИ: «С учетом того, как проходил матч, мы потеряли два очка»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди подвел итоги выездного матча с «Динамо» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Мы все время старались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов, и что малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить.

Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.

Мы каждый день усердно трудимся, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с «Барселоной» с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто», — сказал Отаменди.