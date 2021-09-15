МОРАТО: «Бенфика играла в свою игру 90 минут. Результат справедливый»

Защитник «Бенфики» Фелипе Морато подвел итоги выездного матча с «Динамо» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Это ваше первое выступление за «Бенфику» в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?

– Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.

– Справедлив результат?

– В целом, да. Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает.

– Может так оказаться, что «Динамо» будет главным соперником «Бенфики» в группе?

– Посмотрим, пока еще рано об этом говорить.

– Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?

– Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа.