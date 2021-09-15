МОРАТО: «Бенфика играла в свою игру 90 минут. Результат справедливый»

Защитник «Бенфики» Фелипе Морато подвел итоги выездного матча с «Динамо» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:
– Это ваше первое выступление за «Бенфику» в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?
– Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.
– Справедлив результат?
– В целом, да. Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает.
– Может так оказаться, что «Динамо» будет главным соперником «Бенфики» в группе?
– Посмотрим, пока еще рано об этом говорить.
– Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?
– Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа.
Источник — ФК Динамо Киев
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