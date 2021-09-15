Жорже ЖЕЗУШ: «Яремчуку было непросто. Динамо тактически лучше Спартака»

Главный тренер «Бенфики» подвел итоги выездного матча ЛЧ с «Динамо»

  • 15.09.2021 02:38
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Жорже ЖЕЗУШ: «Яремчуку было непросто. Динамо тактически лучше Спартака»
© dynamo.kiev.ua. Жорже Жезуш

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвел итоги выездного матча с «Динамо» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Хоть мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру на уровне Лиги чемпионов. Единственным исключением стали последние две минуты игры, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо, показали игру, которую и планировали. Да, все могло сложиться в пользу «Динамо», и это противоречило бы логике, но таков футбол – в нем возможно все. Если мы будем поддерживать такой уровень игры, то у «Бенфики» будет сложно выиграть любой команде.

– «Динамо» вас чем-то удивило?

– Повторюсь, мы показали свою игру на протяжении 90 минут матче. А что касается сюрпризов со стороны «Динамо»... Сложно сказать. Прежде всего, я доволен игрой своей команды. Мы сегодня всем довольны.

– В этой Лиге чемпионов вы уже сыграли с московским «Спартаком» и киевским «Динамо». Могли бы вы сравнить эти команды? С какой из них «Бенфике» пришлось сложнее?

– (Смеется). Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто.

– Как бы вы оценили игру Яремчука?

– Этот матч был для него непростым по очевидным причинам. Он хотел показать свой уровень, но, с другой стороны, тут его хорошо знают, знают, на что он способен, как он действует на поле. Так что пришлось ему непросто. Но это хороший футболист, надежный – мы в него верим, возлагаем на него немало надежд. Пока мы его игрой вполне довольны.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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