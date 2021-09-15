Роман ЯРЕМЧУК: «Еще не показываю и 50% от того, что показывал в Генте»

Форвард «Бенфики» - о матче против «Динамо»

  • 15.09.2021 00:43
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Еще не показываю и 50% от того, что показывал в Генте»
© Роман Яремчук

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча против своей бывшей команды, «Динамо» Киев, в первом туре Лиги чемпионов (ничья 0:0):

«Очень непросто было играть против «Динамо», всех ребят знаю. Знаю сильные стороны «Динамо». Трудно подходить к такому матчу, в первую очередь ментально.

Доволен ли я? Конечно, нет. Мы не выиграли, и в конце могли проиграть. Мы всегда ставим перед собой цель победить, вне зависимости от соперника. И в следующих матчах также будем играть на победу.

Защитники «Динамо» показывают хороший уровень. Мы это уже видели на Евро-2020. Наша команда расстроена. Хотелось выиграть, немного чувствуется напряжение в раздевалке.

Я еще не адаптировался в «Бенфике». Я не показываю еще и 50% того, что показывал «Генте». Да, я забиваю, но во многих компонентах еще должен прибавлять. Также еще не адаптировался в бытовых вопросах. Но в команде меня приняли отлично, помогают во всем».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 01:00
    -5
    там где появляются украинцы, команда перестаёт побеждать, это нормально. исключение Зинченко, но он и не из упл.
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