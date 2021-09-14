Экс-тренер Шахтера назвал трех самых опасных для Бенфики игроков Динамо

Поединок между киевлянами и лиссабонцами состоится уже сегодня в Киеве

  • 14.09.2021 18:54
  • 1171 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-тренер Шахтера назвал трех самых опасных для Бенфики игроков Динамо
© ФК Шахтер. Нуну Кампуш (справа)

Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Нуну Кампуш, который работал в штабе Паулу Фонсеки, выделил трех самых опасных игроков «Динамо» накануне матча киевлян против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Первый – это Миколенко, играющий слева. Это футболист с очень хорошим темпом, который участвует во многих атакующих ситуациях, а потому за ним следует присмотреть. Затем нужно выделять Цыганкова – игрока, который очень хорошо бьет и которому нельзя давать пространство. Также он делает диагонали, которые делают его очень опасным. Наконец нельзя забывать о Карлосе Де Пене – он очень хорошо бьет из-за пределов штрафной», - отметил Нуну Кампуш.

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится сегодня на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.

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Источник — Rádio Renascença

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 14.09.2021 19:00
    -1
    Плакса,рыжий и симулянт.
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