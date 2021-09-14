ВИДЕО. Мунтяну – 75. Динамо поздравило своего легендарного футболиста

14 сентября известный в прошлом футболист и тренер Владимир Мунтян празднует День рождения. Ему исполняется 75 лет.

Киевское «Динамо», за которое Мунтян играл 12 лет, поздравило своего ветерана с юбилеем и вспомнило значимые моменты в карьере своей легенды.