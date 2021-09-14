ВИДЕО. Мунтяну – 75. Динамо поздравило своего легендарного футболиста

Смотрите видео знаковых моментов карьеры известного украинца

  • 14.09.2021 17:00
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Мунтяну – 75. Динамо поздравило своего легендарного футболиста
© ФК Динамо Киев

14 сентября известный в прошлом футболист и тренер Владимир Мунтян празднует День рождения. Ему исполняется 75 лет. 

Киевское «Динамо», за которое Мунтян играл 12 лет, поздравило своего ветерана с юбилеем и вспомнило значимые моменты в карьере своей легенды.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    danilo
    danilo, 14.09.2021 17:07
    +1
    Смотреть игру Мунтяна В.Ф. было большим удовольствием. Здоровья Владимиру Федоровичу!!!
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