ВИДЕО. Мунтяну – 75. Динамо поздравило своего легендарного футболиста

14 сентября известный в прошлом футболист и тренер Владимир Мунтян празднует День рождения. Ему исполняется 75 лет.
Киевское «Динамо», за которое Мунтян играл 12 лет, поздравило своего ветерана с юбилеем и вспомнило значимые моменты в карьере своей легенды.
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Источник — Sport.ua
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