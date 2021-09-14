МАРЛОН: «Серхио Рамос - мой кумир. Но мне до него далеко»

Защитник «Шахтера» рад возможности играть в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 16:28
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
МАРЛОН: «Серхио Рамос - мой кумир. Но мне до него далеко»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Марлон ответил на вопросы журналистов накануне первого тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом»

– Лига чемпионов – особенный турнир для тебя?
– Не хватает слов, чтобы описать, насколько сильные чувства меня переполняют, оттого что я буду выступать в столь большом турнире, как Лига чемпионов.

– По стилю игры ты напоминаешь Серхио Рамоса, хотя в свое время ты выступал в «Барселоне». Кто из футболистов на твоей позиции является примером для подражания и не мешает ли такой стиль в игре?
– Возможно, этой агрессивности и интенсивности я научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Спасибо за сравнение, но, думаю, мне еще далеко до Рамоса. А вообще мои кумиры – Серхио Рамос и Тиагу Силва.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.09.2021 16:33
    0
    Рамос так часто не привозить
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