Стали известны лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

Артем Довбик и Юрий Вирт могут записать старт чемпионата себе в актив

  • 14.09.2021 16:07
  • 1013 просмотров
  • 5 комментариев
Стали известны лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
© УПЛ

УПЛ определила лучшего игрока и лучшего тренера по итогам августа.

Лучшим футболистом минувшего месяца в УПЛ стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. В голосовании 24-летний футболист обошел Виталия Буяльского, Траоре, Владислава Кочергина и Владислава Калитвинцева.

Лучшим тренером назвали наставника «Вереса» Юрия Вирта, он набрал большинство голосов экспертов, опередив Юрия Гуру, Мирчу Луческу, Игора Йовичевича и Александра Рябоконя.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fasad
    online
    fasad, 14.09.2021 16:53
    -1
    Луческу за місяць був кращий в лікарні
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 14.09.2021 16:43
    0
    Заради справедливості найкращим тренером серпня мав би бути Мірча Луческу (ну або ж Юрій Гура), а от найкращим гравцем - Віталій Буяльський.
    Ссылка
    geralt
    geralt, 14.09.2021 16:31
    +4
    WladWest, 14.09.2021 16:28
    Довбик? И шо он натворил?
    Улицу - то будут называть в его честь?
    Что ты к тому Довбику привязался?
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 14.09.2021 16:28
    -7
    Довбик? И шо он натворил?
    Улицу - то будут называть в его честь?
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 14.09.2021 16:18
    0
    Верес отлично ворвался в сезон, как минимум, прописку сохранили уже на следующий сезон и как максим - поборются за еврокубки
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