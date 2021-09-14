Стали известны лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

УПЛ определила лучшего игрока и лучшего тренера по итогам августа.
Лучшим футболистом минувшего месяца в УПЛ стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. В голосовании 24-летний футболист обошел Виталия Буяльского, Траоре, Владислава Кочергина и Владислава Калитвинцева.
Лучшим тренером назвали наставника «Вереса» Юрия Вирта, он набрал большинство голосов экспертов, опередив Юрия Гуру, Мирчу Луческу, Игора Йовичевича и Александра Рябоконя.
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Источник — УПЛ
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Улицу - то будут называть в его честь?
Улицу - то будут называть в его честь?
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