Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сейчас у Динамо группа ЛЧ сильнее, чем в прошлом году»

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  • 14.09.2021 16:08
  • 1093 просмотра
  • 4 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сейчас у Динамо группа ЛЧ сильнее, чем в прошлом году»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков считает, что в нынешнем сезоне группа Лиги чемпионов («Бенфика», «Барселона», «Бавария») сильнее той, что была год назад («Ювентус», «Барселона», «Ференцварош»).

«По сути, мы долго не играли в Лиге чемпионов. Только в том году вернулись, а сейчас можно сказать, что у нас группа сильнее. Наверное, каждый сейчас посмотрит на свой уровень и на то, какой опыт мы приобрели. Сейчас пришла уверенность в своих силах, и мы понимаем, что с этими командами можно играть и конкурировать. На этом уровне все четко видно. На таком уровне мы редко играем, и тут мы можем показать себя».

«Выйти из группы? Давайте будем постепенно идти. В том году мы думали, что обыграем тех или других. У нас есть уровень свой, а есть мировой уровень. Мы стремимся каждый год играть на этом мировом уровне. Очки потом будем считать», - сказал Цыганков.

«Динамо» сегодня в 22:00 открывает группу Лиги чемпионов матчем против «Бенфики».

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Источник — Бомбардир

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 14.09.2021 17:32
    0
    Всегда говорят , слабых команд в ЛЧ нет, а тут венгры кончились и всё, лапки к верху.
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    Saar
    Saar, 14.09.2021 17:16
    0
    Ну так, Фаренц в минулому році був, а зараз Бенфіка.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 16:26
    +3
    всэ одно яка группа, виримо в команду
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    Ададададада Аьададададад
    Ададададада Аьададададад, 14.09.2021 16:21
    -2
    Ще жодного матча не зіграли, а вже оправдовуються
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