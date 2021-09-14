Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сейчас у Динамо группа ЛЧ сильнее, чем в прошлом году»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков считает, что в нынешнем сезоне группа Лиги чемпионов («Бенфика», «Барселона», «Бавария») сильнее той, что была год назад («Ювентус», «Барселона», «Ференцварош»).

«По сути, мы долго не играли в Лиге чемпионов. Только в том году вернулись, а сейчас можно сказать, что у нас группа сильнее. Наверное, каждый сейчас посмотрит на свой уровень и на то, какой опыт мы приобрели. Сейчас пришла уверенность в своих силах, и мы понимаем, что с этими командами можно играть и конкурировать. На этом уровне все четко видно. На таком уровне мы редко играем, и тут мы можем показать себя».

«Выйти из группы? Давайте будем постепенно идти. В том году мы думали, что обыграем тех или других. У нас есть уровень свой, а есть мировой уровень. Мы стремимся каждый год играть на этом мировом уровне. Очки потом будем считать», - сказал Цыганков.

«Динамо» сегодня в 22:00 открывает группу Лиги чемпионов матчем против «Бенфики».