Пресс-конференция Де Дзерби перед Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE

Мероприятие накануне матч ЛЧ

  • 14.09.2021 14:10
  • 182 просмотра
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Де Дзерби перед Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE

14 сентября в 14:00 Роберто Де Дзерби и Марлон во время предматчевой пресс-конференции поделятся ожиданиями от поединка «Шахтера» с «Шерифом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября в Тирасполе и начнется в 19:45.

Пресс-конференция Де Дзерби перед Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 14.09.2021 14:31
    0
    Это будет легендарно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности