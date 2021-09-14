14 сентября в 14:00 Роберто Де Дзерби и Марлон во время предматчевой пресс-конференции поделятся ожиданиями от поединка «Шахтера» с «Шерифом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игра «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября в Тирасполе и начнется в 19:45.
Пресс-конференция Де Дзерби перед Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE
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Источник — Sport.ua
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