14 сентября в 14:00 Роберто Де Дзерби и Марлон во время предматчевой пресс-конференции поделятся ожиданиями от поединка «Шахтера» с «Шерифом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября в Тирасполе и начнется в 19:45.

Пресс-конференция Де Дзерби перед Шерифом. Смотреть онлайн. LIVE