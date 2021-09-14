Динамо – Бенфика. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник 14 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся местное «Динамо» и «Бенфика» (Лиссабон, Португалия).
Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.
Комментатор матча «Динамо» – «Бенфика» - Игорь Заржицкий.
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Игорь Заржицкий, Sport.ua
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