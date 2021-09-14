Лига чемпионов на старте. Анонс главных матчей первого дня

Лига чемпионов выходит на старт

  • 14.09.2021 13:48
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Лига чемпионов на старте. Анонс главных матчей первого дня

14 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. И болельщикам как всегда не просто выбирать, какой именно матч посмотреть. В первый же день сойдутся Барселона и Бавария, которые являются одними из претендентов на победу в турнире. Также проведут свои матчи во вторник европейские гранды Ювентус и Челси, официальным партнером которых является Parimatch.

Напомним, что Челси является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. Сейчас команду ждет домашняя игра против Зенита. Аналитики Parimatch оценивают шансы лондонцев на победу достаточно высоко - 82% против 4% у питерцев (14% на ничью). В свою очередь у Ювентуса 69% на победу в гостевом матче с Мальме. У шведов 12% на успех, ничья оценивается в 19%. Что же касается противостояния Барселоны и Баварии, преимущество на стороне немцев (49% на победу Баварии, 28% на победу Барселоны и 23% на ничью).

При этом следует отметить, что матч состоится в Испании. Болельщики уже обсуждают, насколько необычно будет смотреть на Барселону без Месси. Аргентинец дебютирует в Лиге чемпионов с ПСЖ (матч с Брюгге) в среду.

Также ожидается и выход на поле Криштиану Роналду. Его Манчестер Юнайтед сыграет с Янг Бойз и если португалец сыграет, то догонит по количеству матчей Икера Касильяса (177).

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Источник — Sport.ua

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