37 игроков. Известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

Стала известна окончательная заявка «Шахтера» U19 на групповой этап Юношеской лиги УЕФА.
Всего в список вошло 37 игроков, среди которых 6 вратарей, 11 защитников, 13 полузащитников и 7 нападающих.
Вратари: Денис Твардовский, Тимур Пузанков, Денис Барченко, Максим Набыт, Владислав Кравец, Марко Кессель
Защитники: Марьян Фарина, Назарий Гаврилюк, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Олег Чуйко, Александр Роспутько, Роман Савченко, Юрий Матвеев, Марьян Бац, Антон Дрозд, Николай Огарков
Полузащитники: Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Артем Шолар, Антон Глущенко, Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Роман Плющ, Кирилл Сигеев, Александр Ющенко, Максим Деркач, Даниил Кревсун, Евгений Янович, Богдан Будко
Нападающие: Даниил Гончарук, Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Артем Векленко, Иван Борисенко, Михаил Дубровный, Александр Якименко
Соперниками «Шахтера» на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА стали мадридский «Реал», миланский «Интер» и тираспольский «Шериф». Уже 15 сентября юные «горняки» откроют еврокубковый сезон выездным матчем с «Шерифом».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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