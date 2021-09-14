37 игроков. Известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА

15 сентября юные «горняки» откроют еврокубковый сезон выездным матчем с «Шерифом»

  • 14.09.2021 13:42
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37 игроков. Известна заявка Шахтера на Юношескую лигу УЕФА
© ФК Шахтер Донецк

Стала известна окончательная заявка «Шахтера» U19 на групповой этап Юношеской лиги УЕФА.

Всего в список вошло 37 игроков, среди которых 6 вратарей, 11 защитников, 13 полузащитников и 7 нападающих.

Вратари: Денис Твардовский, Тимур Пузанков, Денис Барченко, Максим Набыт, Владислав Кравец, Марко Кессель

Защитники: Марьян Фарина, Назарий Гаврилюк, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Олег Чуйко, Александр Роспутько, Роман Савченко, Юрий Матвеев, Марьян Бац, Антон Дрозд, Николай Огарков

Полузащитники: Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Артем Шолар, Антон Глущенко, Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Роман Плющ, Кирилл Сигеев, Александр Ющенко, Максим Деркач, Даниил Кревсун, Евгений Янович, Богдан Будко

Нападающие: Даниил Гончарук, Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Артем Векленко, Иван Борисенко, Михаил Дубровный, Александр Якименко

Соперниками «Шахтера» на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА стали мадридский «Реал», миланский «Интер» и тираспольский «Шериф». Уже 15 сентября юные «горняки» откроют еврокубковый сезон выездным матчем с «Шерифом».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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