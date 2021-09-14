Ангелина Калинина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Портороже

  • 14.09.2021 13:37
  • 214 просмотров
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Ангелина Калинина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

14 вересня українська тенісистка Ангеліна Калініна (№64 WTA) стартує на хардовому турнірі WTA 250 в Порторожі.
 
У матчі першого кола українка побореться проти Сари Еррані з Італії (№110 WTA). Зустріч пройде четвертим запуском після матчу Ястремська - Паоліні. Орієнтовний час початку матчу - 17:00 за Києвом.
 
Раніше тенісистки між собою не грали.
 
У наступному раунді переможниця матчу змагатиметься проти Крістіани Феррандо (№318 WTA) або Тамари Зіданшек (№34 WTA).

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Источник — Sport.ua

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