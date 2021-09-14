Ангелина Калинина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 вересня українська тенісистка Ангеліна Калініна (№64 WTA) стартує на хардовому турнірі WTA 250 в Порторожі.
У матчі першого кола українка побореться проти Сари Еррані з Італії (№110 WTA). Зустріч пройде четвертим запуском після матчу Ястремська - Паоліні. Орієнтовний час початку матчу - 17:00 за Києвом.
Раніше тенісистки між собою не грали.
У наступному раунді переможниця матчу змагатиметься проти Крістіани Феррандо (№318 WTA) або Тамари Зіданшек (№34 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.