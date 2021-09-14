Известно, кто рассудит Зарю и Буде-Глимт в матче Лиги конференций

Утверждена бригада арбитров и официальных лиц, которая будет задействована в первом матче группового раунда Лиги конференций в котором встретятся «Буде-Глимт» и «Заря».
Арбитр встречи – Деннис Хиглер (Нидерланды).
Ассистенты арбитра – Чарльз Шаап (Нидерланды), Марио Дикс (Нидерланды).
4-й арбитр – Сандер Ван Дер Эйк (Нидерланды).
Делегат УЕФА – Патрик Уоттблэд (Франция).
Судейский наблюдатель – Мартин Ханссон (Швеция).
Матч состоится 16 сентября, начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — ФК Заря
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