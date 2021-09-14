Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№53 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.



В матче первого круга украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№171 WTA). Встреча пройдет третьим запуском после матча Ковинич – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против Данки Ковинич из Черногории (№63 WTA) или Анны Калинской из России (№145 WTA).

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