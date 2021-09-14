Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Портороже

  • 14.09.2021 12:40
  • 690 просмотров
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Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

14 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№53 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.
     
В матче первого круга украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№171 WTA). Встреча пройдет третьим запуском после матча Ковинич – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Данки Ковинич из Черногории (№63 WTA) или Анны Калинской из России (№145 WTA).

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Источник — Sport.ua

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