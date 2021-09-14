Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Главные цифры cедьмого тура УПЛ – в нашем обзоре.

«Динамо» одерживает 3-ю победу подряд, как в общем (мячи 13-0), так и на чужих полях (мячи 7-1).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 24-х игр (+20=4), а гостевая - 15 (+13=2).

250-й матч в украинской карьере проводит Денис Бойко (ЧУ - 170, КУ - 13, СК - 2, ЕК - 58, СУ - 7).

Виктор Цыганков забивает 85-й мяч в карьере (ЧУ - 65, КУ - 4, ЕК - 10, СУ - 6), а Денис Гармаш - 45-й за «Динамо» (ЧУ - 28, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 8).

50-й матч на посту главного тренера бело-синих проводит Мирча Луческу (ЧУ - 33, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 13). Под его руководством динамовцы 34 встречи выиграли, 9 завершили вничью, 7 проиграли (мячи 101-28).

Виктор Цыганков становится автором 100-го гола киевлян при Луческу (ЧУ - 80, КУ - 4, СК - 3, ЕК - 13).

«Динамо» не пропускает 283 минуты подряд, а Денис Бойко - 361.

«Металлист 1925» терпит 4-е поражение кряду (мячи 1-8).

«Шахтер» берет верх над «Днепром-1» во всех 5 встречах в УПЛ (мячи 11-2).

Домашняя безничейная серия горняков достигает 11 матчей (+8-3), а голевая - 10.

Фернанду становится автором 10-го гола оранжево-черных в баталиях с сине-бело-голубыми.

Завершается третья по продолжительности в истории украинских чемпионатов гостевая голевая серия «Днепра-1», которая составила 20 игр. Последний раз днепряне не забивали хозяевам 19 июня 2020 года - 0:2 с «Ворсклой».

30-й матч на посту главного тренера «Днепра-1» проводит Игор Йовичевич (+12=6-12, 45-40).

«Заря» проводит 600-й матч в чемпионатах Украины, в том числе 300-й на чужих полях.

Луганчане завершают свою гостевую безничейную серию из 12 игр (+9-3). Последнюю мировую на выезде черно-бело-красные подписали 8 ноября 2020 года - 0:0 с «Ворсклой».

«Рух» прерывает две свои рекордные домашние серии: 5-матчевую победную и 7-матчевую безничейную, но продлевает две другие, также домашние: беспроигрышную и голевую - до 6 игр (+5=1).

Андрей Борячук 4-й раз поражает ворота «Зари». Ранее 3 мяча он забил луганчанам в рядах «Мариуполя».

«Ингулец» терпит 10-е поражение в гостях.

Красно-желтые повторяют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 6 игр кряду.

«Александрия» проводит 80-й сухой матч в чемпионатах Украины.

«Ворскла» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в домашних поединках с «Десной» (4 ничьи и 1 поражение).

Подопечные Александра Рябоконя обновляют личный антирекорд, пропуская на выезде 8-й матч подряд.

Денис Безбородько становится автором 10-го гола черниговцев в баталиях с полтавчанами.



ФК Десна

«Мариуполь», отпраздновавший первую викторию в сезоне-2021/22, впервые побеждает «Колос» на его поле, где оранжево-синие в трех предыдущих играх не взяли ни одного очка.

Ковалевцы терпят 3-е поражение кряду (мячи 1-11).

Дмитрий Топалов забивает 3-й мяч «Колосу», а Владимир Лысенко - «Мариуполю».

«Верес» устанавливает личный рекорд, одержав 3-ю победу подряд (мячи 6-0).

Сухая серия ровенчан достигает 312 минут.

«Львов» зарабатывает 4-ю «баранку» кряду (мячи 1-7), устанавливая новый клубный антирекорд.

Сине-золотые пропускают в общем 11 игр подряд, а в гостях - 10, поднимая планку личного «рекорда».

Мяч, забитый Валерием Кучеровым, оказывается 100-м, пропущенным «Львовом» в элитном дивизионе.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Довгий («Львов»), 100-й - Дмитрий Немчанинов («Верес») и Павел Полегенько («Ингулец»), 1-й - Илья Зубков («Металлист 1925»), Ранжел («Ворскла») и Артем Холод («Мариуполь»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Гринь («Александрия»), в 4-м - Алексей Ковтун («Десна»), в 3-м - Роман Вантух («Черноморец»), Игорь Кирюханцев («Александрия») и Роман Мысак («Десна»), во 2-м - Кристиан Биловар («Черноморец») и Ренан Оливейра («Колос»).

65-й мяч в УПЛ забивает Виктор Цыганков, 5-й - Артур Авагимян, Лассина Траоре и Фернанду, 1-й - Викентий Волошин (в 6-й игре) и Антон Байдал (в 8-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Сергей Гринь («Александрия»), во 2-й - Валерий Кучеров («Верес»).

Третий матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Лассина Траоре.

Руслан Степанюк становится автором 150-го гола сезона-2021/22.

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Дмитрий Топалов (в 53-й игре).