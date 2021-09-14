Шериф – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на матч группового этапа Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 11:55
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  • 1 комментарий
Шериф – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Шахтер Донецк

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер».

«Накануне поединка Лиги чемпионов «Шериф» в рамках чемпионата Молдовы оказался сильнее «Петрокуба» (2:0). В свою очередь, «Шахтер» с аналогичным счетом 2:0 в поединке Премьер-лиги Украины выиграл у «Днепра-1».

«Шериф» и «Шахтер» уже пересекались в рамках Лиги чемпионов. В сезоне 2003/2004 донецкая и тираспольская команды выясняли отношения в рамках квалификации самого престижного еврокубка. Тогда игра в Тирасполе завершилась вничью 0:0, а в Донецке со счетом 2:0 победил «Шахтер» после голов Звонимира Вукича и Брандао во второй половине поединка.
Это будет дебют Юрия Вернидуба и «Шерифа» в Лиге чемпионов. Это первая игра для «Шахтера» в этом розыгрыше Лиге чемпионов. И это будет очень важный матч для «горняков». В выездном поединке с «Шерифом» «Шахтеру» нужно выигрывать. Я считаю, что им это по силам сделать. Думаю, что «горняки» обыграют «Шериф» на выезде. Да, «Шериф» - хорошая команда, но «Шахтер» сильнее. Я думаю, «горняки» это докажут на поле», - сказал Бартулович.

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 14.09.2021 12:24
    0
    Бартулович хоть раз что нибудь угадал ?
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