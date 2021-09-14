Шериф – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтер».

«Накануне поединка Лиги чемпионов «Шериф» в рамках чемпионата Молдовы оказался сильнее «Петрокуба» (2:0). В свою очередь, «Шахтер» с аналогичным счетом 2:0 в поединке Премьер-лиги Украины выиграл у «Днепра-1».

«Шериф» и «Шахтер» уже пересекались в рамках Лиги чемпионов. В сезоне 2003/2004 донецкая и тираспольская команды выясняли отношения в рамках квалификации самого престижного еврокубка. Тогда игра в Тирасполе завершилась вничью 0:0, а в Донецке со счетом 2:0 победил «Шахтер» после голов Звонимира Вукича и Брандао во второй половине поединка.

Это будет дебют Юрия Вернидуба и «Шерифа» в Лиге чемпионов. Это первая игра для «Шахтера» в этом розыгрыше Лиге чемпионов. И это будет очень важный матч для «горняков». В выездном поединке с «Шерифом» «Шахтеру» нужно выигрывать. Я считаю, что им это по силам сделать. Думаю, что «горняки» обыграют «Шериф» на выезде. Да, «Шериф» - хорошая команда, но «Шахтер» сильнее. Я думаю, «горняки» это докажут на поле», - сказал Бартулович.

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».