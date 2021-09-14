Юрий ВИРТ: «Гол во втором тайме все перевернул»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над «Львовом» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«В стартовые минуты нам не все удавалось, потому что соперник очень хорошо перекрывал зоны, не было свободного пространства. Но потом мы разбегались. Не могу сказать, что в первом тайме мы создали много голевых моментов, игра была более боевой. Во втором тайме гол все перевернул и прибавил нам уверенности. Не могу сказать, что соперник создал какие-то голевые моменты у наших ворот», - объяснил Вирт.