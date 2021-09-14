ЛОПЕТЕГИ: «В нашей группе любая команда может быть первой или четвертой»

Наставник «Севильи» – о предстоящем старте в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 11:01
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ЛОПЕТЕГИ: «В нашей группе любая команда может быть первой или четвертой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Нам будет противостоять молодая, быстрая команда. Это преемственность рабочего метода, который применяется в течение многих лет, даже с разными тренерами. «Зальцбург» очень хорошо конкурирует в Европе. Это смелая, трудоспособная команда, которая находится в плане подготовки выше остальных в Европе из-за предыдущих раундов, в которых ей приходилось играть.

Что касается группы в целом, она ровная, где любая команда может быть первой или четвертой», - сказал Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Зальцбург» состоится 14 сентября. Начало в 19:45 по Киеву. В другом матче группы G сыграют французский «Лилль» и немецкий «Вольфсбург».

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Источник — Marca

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