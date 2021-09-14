ЛОПЕТЕГИ: «В нашей группе любая команда может быть первой или четвертой»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».
«Нам будет противостоять молодая, быстрая команда. Это преемственность рабочего метода, который применяется в течение многих лет, даже с разными тренерами. «Зальцбург» очень хорошо конкурирует в Европе. Это смелая, трудоспособная команда, которая находится в плане подготовки выше остальных в Европе из-за предыдущих раундов, в которых ей приходилось играть.
Что касается группы в целом, она ровная, где любая команда может быть первой или четвертой», - сказал Лопетеги.
Матч «Севилья» – «Зальцбург» состоится 14 сентября. Начало в 19:45 по Киеву. В другом матче группы G сыграют французский «Лилль» и немецкий «Вольфсбург».
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.