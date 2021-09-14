Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Люксембурге

  • 14.09.2021 11:05
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Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№165 WTA) стартует в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Люксембурге.
 
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Александры Саснович из Беларуси (№111 WTA). Встреча пройдет первым запуском, начало матча в 13:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли три раза, украинка выиграла два матча.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Элизы Мертенс из Бельгии (№16 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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