Катарина Завацкая – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№135 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.
В матче первого круга украинка сразится против Кэти Бултер из Великобритании (№171 WTA). Встреча пройдет первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила британка.
В следующем раунде победительница матча сразится против Жаклин Кристиан из Румынии (№127 WTA) или Юлии Путинцевой из Казахстана (№44 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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