Катарина Завацкая – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№135 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.



В матче первого круга украинка сразится против Кэти Бултер из Великобритании (№171 WTA). Встреча пройдет первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила британка.



В следующем раунде победительница матча сразится против Жаклин Кристиан из Румынии (№127 WTA) или Юлии Путинцевой из Казахстана (№44 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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