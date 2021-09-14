Олег ДУЛУБ: «Очень тяжело переламывать психологию футболистов»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
«Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.
Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время», - сказал Дулуб.
Источник — Футбол 1/2/3
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