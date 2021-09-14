ВИДЕО. Голасо! Таунсенд забил шикарный дебютный гол за Эвертон

В матче 4-го тура АПЛ «Эвертон» одержал волевую победу над «Бернли» на «Гудисон Парк» (3:1).
На 65-й минуте при счете 1:1 полузащитник ливерпульцев Андрос Таунсенд забил дебютный гол в составе «ирисок», ему удался дальний удар неимоверной красоты.
Отметим, что 30-летний Таунсенд летом перешел в «Эвертон» из «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента.
Таунсенд является автором лучшего гола АПЛ в сезоне 2018/19.
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Источник — ФК Эвертон
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