ВИДЕО. Голасо! Таунсенд забил шикарный дебютный гол за Эвертон

В матче 4-го тура АПЛ «Эвертон» одержал волевую победу над «Бернли» на «Гудисон Парк» (3:1).



На 65-й минуте при счете 1:1 полузащитник ливерпульцев Андрос Таунсенд забил дебютный гол в составе «ирисок», ему удался дальний удар неимоверной красоты.



Отметим, что 30-летний Таунсенд летом перешел в «Эвертон» из «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента.

Таунсенд является автором лучшего гола АПЛ в сезоне 2018/19.