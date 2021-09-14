Наставник Лилля: «В матче с Вольфсбургом придется изрядно побегать»

Главный тренер французского «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от матча против немецкого «Вольфсбурга» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Просто хотим добиться результата. Сейчас важно фокусироваться исключительно на этом матче, потому что игры с двумя другими соперниками будут другими. Это Лига чемпионов, все матчи здесь разные. Мы просто хотим быть готовыми. Говорить особо не о чем, мы должны быть тактически готовы, и еще придется изрядно побегать», - сказал Гурвеннек.

Матч «Лилль» – «Вольфсбург» состоится во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.